Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Рома» готова купить Белотти за 15 млн евро

05 Июня 2021, 15:25,

Центрфорвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе. Заинтересованность в услугах 27-летнего бомбардира проявляет столичная «Рома», об этом рапортует Football-Italia.

Источник отмечает, что римский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. «Торино» не устроило такое предложение. Руководство клуба рассчитывает выручить с трансфера Белотти не менее 30 миллионов.

В минувшем сезоне Серии А Белотти провел 35 поединков, записав на свой счет 13 голов и шесть результативных передач. Контракт форварда с туринским клубом истекает летом 2022 года.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Андреа Белотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола