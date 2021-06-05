«Рома» готова купить Белотти за 15 млн евро

Центрфорвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе. Заинтересованность в услугах 27-летнего бомбардира проявляет столичная «Рома», об этом рапортует Football-Italia.

Источник отмечает, что римский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. «Торино» не устроило такое предложение. Руководство клуба рассчитывает выручить с трансфера Белотти не менее 30 миллионов.

В минувшем сезоне Серии А Белотти провел 35 поединков, записав на свой счет 13 голов и шесть результативных передач. Контракт форварда с туринским клубом истекает летом 2022 года.