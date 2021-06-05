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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Венеция» продлила контракт с главным тренером

05 Июня 2021, 14:46,

Руководство «Венеции» пролонгировало сотрудничество с наставником команды Паоло Дзанетти. Как сообщает клубная пресс-служба, стороны подписали новое соглашение на четыре года.

«Очень довольны, что Паоло остается с нами. Возвращение в Серию А потребует еще больших усилий от нашей команды, и Дзанетти готов внести свой вклад. «Венеция» провела отличный сезон. Этот успех был достигнут благодаря нашему тренерскому штабу», - заявил руководитель клуба Дункан Нидерауэр.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Венеция» поднялась в элитный дивизион чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Венеция, Паоло Дзанетти
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