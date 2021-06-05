Он должен «Интеру» скудетто: Почему Индзаги - лучшая замена Конте

Это лето можно смело назвать временем перемен. Клубы массово меняют главных тренеров, вот и чемпион Италии не остался в стороне. Из-за собственного взгляда на будущее клуба покинул свой пост Антонио Конте, а на его место назначен бывший тренер «Лацио» Симоне Индзаги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о человеке, который будет стараться удержать скудетто в Милане.

Марко Матерацци, отвечая на вопрос о новом тренере «Интера», заявил, что Индзаги должен «чёрно-синим» скудетто. Речь не только об обязательной защите, которая предстоит в следующем сезоне. В мае 2002 года «Интеру» надо было обыграть «Лацио» и завоевать титул, но вместо этого «орлы» победили со счётом 4:2, а Симоне Индзаги забил мяч, после которого всё уже было кончено.

Будучи нападающим, Симоне всегда уступал своему старшему брату Филиппо. Всего за «Лацио» младший из братьев забил 27 мячей, тогда как старший порой забивал столько же за сезон. Тем не менее, тиффози «Лацио» всегда любили скромного нападающего, который всегда отдавался до последнего, не жалея себя. Он и карьеру завершил довольно рано, во многом из-за травм. При этом, еще будучи игроком, Индзаги живо интересовался тренерским ремеслом и заслужил прозвище «Альманах» за своё внимание к деталям. Возможно, он уже тогда понимал, что великим игроком ему не стать, и готовился к следующему шагу.

Такой шанс представился ему уже в 34 года, когда Клаудио Лотито предложил возглавить юношескую команду «Лацио». Получилось всё более чем успешно: его подопечные выиграли два кряду скудетто, а в 2013 году Симоне и Филиппо впервые встретились уже, как тренеры. «Лацио» обыграл «Милан» со счётом 2:0, а та победа может считаться символом успеха Симоне как тренера. Старшему брату пока так и не удалось обыграть младшего, и неизвестно, когда ещё представится такая возможность.

Индзаги формировал свои принципы, работал над тактикой и развивал молодых футболистов, а ещё он никуда не спешил. У талантливого тренера было очень много предложений от клубов из низших лиг, но он каждый раз отвечал отказом. Символично, что главным тренером Индзаги стал в свой 40-й день рождения. Тогда был уволен Стефано Пиоли, а у «Лацио» было очень много проблем, которые надо было как-то разгрести за эти 8 туров.

В итоге он сумел вывести «Лацио» в еврокубки, но вместо полноценного назначения молодого тренера Клаудио Лотито пригласил Марсело Бьелсу. Сам Индзаги уже почти договорился с «Салернитаной», но аргентинский специалист психанул и ушёл из клуба уже через два дня после начала работы на базе. Недолго думая, Лотито позвал Индзаги на роль алленаторе, а тот переступил через гордость и стал готовить команду к сезону. Как оказалось, выбор обоих был верным.

«Лацио» провёл прекрасный сезон, занял пятое место и вышел в финал Кубка Италии, а Индзаги укрепился в статусе одного из самых перспективных тренеров Италии. Он мастерски подстраивался под соперника, грамотно выстраивал оборону, а игроки при нём расцветали до неузнаваемости. Например, Луис Альберто из неудачника, провалившегося в «Ливерпуле», превратился в лучшего ассистента Серии А, Милинкович-Савич проделал путь от примаверы до статуса одного из лидеров, а Чиро Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам за сезон.

За пять сезонов Индзаги действительно проделал потрясающую работу: он неизменно выводил команду в еврокубки, дошел до Лиги чемпионов, дважды выиграл Суперкубок, а также завоевал Кубок Италии. Кстати, Симоне — первый человек в истории «бьянкочелесте», который добился этого и как игрок, и как тренер. Даже в самой сложной ситуации он сохранял хладнокровие и постоянно учился, пробуя новые сочетания.

Пожалуй, самым обидным был сезон 2019/20, когда «Лацио» реально боролся за титул и смотрелся убедительнее, чем «Интер» и «Ювентус». Увы, пандемия спутала все карты: когда пришёл злосчастный вирус, «орлы» шли на первом месте и недавно разбили «Интер», а после возобновления сезона клуб откровенно посыпался и рухнул на четвертое место. Это и было отправной точкой - собраться после такого было сложно. Говорят, Индзаги на тот момент уже был готов уйти в «Ювентус», который давно к нему присматривался, но в последнюю минуту боссы туринцев сделали ставку на Пирло.

Уход сейчас — самый логичный сценарий. Есть стойкое ощущение, что Индзаги выжал максимум из клуба, а также из себя в клубе. Он постоянно говорил президенту о необходимости усиления, но Клаудио Лотито не оказывал никакого содействия. Пока конкуренты приобретали сильных игроков, Индзаги лишь надеялся на сохранение лидеров. В таких условиях о прогрессе не могло быть и речи, так что 6-е место и 10 очков до четвертого — вполне закономерный итог.

Тем не менее, Индзаги был близок к продлению контракта с «Лацио», и повремени Конте с решением буквально пару дней, — всё могло быть иначе. Теперь же ему предстоит писать новую историю в клубе, который так не любил его отец, страстный болельщик «Милана».

Для «Интера» назначение Индзаги — настоящий подарок. Уход Конте произошел слишком быстро, а на рынке банально не было доступных вариантов, которые бы вдобавок подходили для такого специфического механизма, как сегодняшний «Интер». Индзаги же видится почти идеальной заменой Конте, хотя нельзя сказать, что его стиль похож на работу Антонио.

Симоне - один из немногих тренеров в мире, который может не ломать систему Конте, как сделало бы большинство специалистов, а несколько её модернизировать. Вероятно, базовая модель с тремя защитниками останется, но больше внимания будет уделяться работе в центре поля. Именно поэтому, при обсуждении выбора гипотетической продажи лидера всплывает кандидатура Хакими, а не кого-то другого. В футболе Индзаги проще заменить латераля, пусть и такого талантливого, чем системообразующего игрока центра поля или лидера нападения.

Ещё один плюс назначения Индзаги в «Интер» — его умение находить человеческий подход к футболистам. Завоевать доверие раздевалки после ухода такого блестящего мотиватора, как Конте, который привёл её к скудетто, будет очень непросто, но и здесь у Индзаги есть свои козыри. Не просто так он ещё до официального назначения позвонил Лукаку и сумел зарядить его уверенностью в новом проекте и убедил, что «Интер» точно будет бороться за титул.

В 2005 году тренер «Сампдории» Вальтер Новеллино заявил Индзаги после замены, что тот больше никогда не наденет футболку клуба из Генуи. Через 11 лет его первый матч был против «Палермо», которое тренировал Новеллино, и «Лацио» победил со счётом 3:0. Индзаги умеет ждать и справляться с ситуацией. Будучи в тени брата, он всяческий раз оказывался сильнее, уже как тренер, а теперь получил шанс взять верх над «Ювентусом», который постоянно был выше Симоне, начиная ещё с его карьеры игрока.

Сергей Румянцев