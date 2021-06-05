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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Топ-клуб Серии А вступил в переговоры по трансферу Сауля

05 Июня 2021, 11:54,

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

Как сообщает Calciomercato, интерес к 26-летнему футболисту проявляет туринский «Ювентус». Представители «старой синьоры» вступили в переговоры с «матрасниками».

Ранее появилась информация о переходе Ньигеса в мюнхенскую «Баварию», однако спустя некоторое время она была опровергнута.

Сауль связан трудовыми обязательствами с мадридским клубом до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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