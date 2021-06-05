Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в чемпионате Италии за «Аталанту», рассказал о самых сильных футболистах Серии А.

В интервью на канале Вацко Live в Youtube полузащитник заявил, что есть много игроков, которые превосходят португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Во время беседы Малиновский отметил форварда «Аталанты» Луиса Муриэля и хавбека «Наполи» Петра Зелиньски.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец провел 36 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и 12 голевых передач. Руслан стал лучшим ассистентом Серии А.