Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»

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05 Июня 2021, 11:05,
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Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в чемпионате Италии за «Аталанту», рассказал о самых сильных футболистах Серии А.
В интервью на канале Вацко Live в Youtube полузащитник заявил, что есть много игроков, которые превосходят португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Во время беседы Малиновский отметил форварда «Аталанты» Луиса Муриэля и хавбека «Наполи» Петра Зелиньски.
В прошлом сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец провел 36 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и 12 голевых передач. Руслан стал лучшим ассистентом Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Руслан Малиновский
Да нынешний Роналду сильно сдал по физике (раньше защитники с вытянутым языком ходили за ним), но у него есть о#игительное чутье и опыта навалом этого и пока достаточно...
В чем превосходят то?