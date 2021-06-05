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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»

05 Июня 2021, 11:05,

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который выступает в чемпионате Италии за «Аталанту», рассказал о самых сильных футболистах Серии А.

В интервью на канале Вацко Live в Youtube полузащитник заявил, что есть много игроков, которые превосходят португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Во время беседы Малиновский отметил форварда «Аталанты» Луиса Муриэля и хавбека «Наполи» Петра Зелиньски.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец провел 36 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и 12 голевых передач. Руслан стал лучшим ассистентом Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
05 Июня 2021, 11:50

Да нынешний Роналду сильно сдал по физике (раньше защитники с вытянутым языком ходили за ним), но у него есть о#игительное чутье и опыта навалом этого и пока достаточно...

0
beorn_n
05 Июня 2021, 11:35

В чем превосходят то?

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