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«Милан» близок к выкупу Томори у «Челси»

04 Июня 2021, 21:06,

На следующей неделе «Милан» завершит сделку по выкупу Фикайо Томори у «Челси». 

Сумма сделки составит 28,5 миллионов евро, как передаёт журналист Фабрицио Романо. 

Томори был арендован «Миланом» у «Челси» с опцией выкупа в январе 2021 года. Во второй половине сезона футболист принял участие в 22 играх миланской команды, отличившись лишь раз. 

Англичанин является воспитанником «Челси», но за основную команду «синих» провёл лишь 17 игр. До «Милана» Томори играл за «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби Каунти». 

Томори уже заигран за взрослую сборную Англии и провел за национальную команду одну встречу.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Милан, Фикайо Томори
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