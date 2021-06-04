«Милан» близок к выкупу Томори у «Челси»

На следующей неделе «Милан» завершит сделку по выкупу Фикайо Томори у «Челси».

Сумма сделки составит 28,5 миллионов евро, как передаёт журналист Фабрицио Романо.

Томори был арендован «Миланом» у «Челси» с опцией выкупа в январе 2021 года. Во второй половине сезона футболист принял участие в 22 играх миланской команды, отличившись лишь раз.

Англичанин является воспитанником «Челси», но за основную команду «синих» провёл лишь 17 игр. До «Милана» Томори играл за «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби Каунти».

Томори уже заигран за взрослую сборную Англии и провел за национальную команду одну встречу.