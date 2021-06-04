​«Не могу предать фанатов «Милана»: Анчелотти отказал «Интеру»

Карло Анчелотти буквально несколько дней назад вернулся на тренерский мостик «Реала». По данным издания AS, известный итальянский специалист также имел предложение от «Интера». Впрочем, Анчелотти ответил «нерадзурри» отказом.

«Я стал тем, кем являюсь, благодаря фанатам «Милана». Я не могу их предать», - таким был ответ Анчелотти «Интеру», если верить источнику.

Карло Анчелотти выступал за «Милан» как футболист (1987-1992) и как тренер (2001-2009). Этот тренер причастен к успешным сезонам «россонери», когда в их составе блистали Андреа Пирло, Кака, Андрей Шевченко, Дженнаро Гаттузо, Паоло Мальдини и другие игроки.