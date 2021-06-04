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​«Не могу предать фанатов «Милана»: Анчелотти отказал «Интеру»

04 Июня 2021, 18:45,

Карло Анчелотти буквально несколько дней назад вернулся на тренерский мостик «Реала». По данным издания AS, известный итальянский специалист также имел предложение от «Интера». Впрочем, Анчелотти ответил «нерадзурри» отказом.

«Я стал тем, кем являюсь, благодаря фанатам «Милана». Я не могу их предать», - таким был ответ Анчелотти «Интеру», если верить источнику.

Карло Анчелотти выступал за «Милан» как футболист (1987-1992) и как тренер (2001-2009). Этот тренер причастен к успешным сезонам «россонери», когда в их составе блистали Андреа Пирло, Кака, Андрей Шевченко, Дженнаро Гаттузо, Паоло Мальдини и другие игроки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Карло Анчелотти
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Комментарии (5)
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0
online
04 Июня 2021, 19:03

Вот ответ всем тем, кто утверждает, что это всего лишь работа. Тут вопрос есть ли у человека мораль и принципы. Большой привет Конте.

0
roman109
04 Июня 2021, 19:19

Перед Миланом Анчелотти тренировал Ювентус, если ты не знал)

0
Bourgignon Alex
04 Июня 2021, 19:50

Милан-Ювентус - это Спартак-Зенит, а Милан-Интер - это Спартак-ЦСКА!!!

1
online
04 Июня 2021, 19:37

Я знал, но чтобы ты знал, что противостояние Милан Интер куда принципиальнее, чем против Ювентуса.

0
beorn_n
04 Июня 2021, 19:19

Каждый выполняет свою работу по разному, кто то с душой, кто то профессионально, кто то с преданностью. Судить выбор того или иного не стоит.

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