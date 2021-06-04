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​Конте: «Хотел бы поработать в Америке»

04 Июня 2021, 18:31,

Известный тренер Антонио Конте, покинувший «Интер» после чемпионского сезона, высказался по поводу своего будущего.

«Думаю, меня не устраивает просто комфортная работа. Я всегда выбирал сложные задачи. В «Интере» задача заключалась в проекте, рассчитанном на три года, в течение которых мы должны были вернуть прежние амбиции клуба и стремление достигать самых важных целей. Меня очень радует тот факт, что я смог добиться этого уже во втором сезоне», - сказал Конте.

«Каким я вижу себя через пять лет? Я бы хотел получить больше опыта работы за границей. Также я хотел бы поработать в Америке», - отметил тренер.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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