​Конте: «Хотел бы поработать в Америке»

Известный тренер Антонио Конте, покинувший «Интер» после чемпионского сезона, высказался по поводу своего будущего.

«Думаю, меня не устраивает просто комфортная работа. Я всегда выбирал сложные задачи. В «Интере» задача заключалась в проекте, рассчитанном на три года, в течение которых мы должны были вернуть прежние амбиции клуба и стремление достигать самых важных целей. Меня очень радует тот факт, что я смог добиться этого уже во втором сезоне», - сказал Конте.

«Каким я вижу себя через пять лет? Я бы хотел получить больше опыта работы за границей. Также я хотел бы поработать в Америке», - отметил тренер.