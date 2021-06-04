​Аньелли не считает работу Пирло провалом

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04 Июня 2021, 18:27,
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не считает работу Андреа Пирло провальной.
«Я хочу поблагодарить Пирло и весь его штаб. Если я где-то читаю о том, что «Ювентус» провалился… Что ж, если за 10 лет самой большой нашей неудачей считают сезон с двумя трофеями и местом в Лиге чемпионов, я соглашусь на такой стандарт.
Аллегри? Его возвращение не означает, что два года назад мы ошиблись, попрощавшись с ним. Тогда было принято правильное решение. Правильное решение принято и сейчас. Это никак не связано.
Паратичи? Все трофеи за последние 11 лет мы выиграли благодаря его работе. Глядя на игроков, которых мы подписали в период работы Паратичи, я сожалею лишь о том, что нам не удалось привести Робина ван Перси. Паратичи пришёл мальчиком, а уходит мужчиной. Я говорю ему «спасибо» за эти фантастические годы. И прошу больше не звонить мне в 7 утра», - сказал Аньелли на пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Пирло, Андреа Аньелли, Фабио Паратичи