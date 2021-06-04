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Ибрагимович высказал мнение о Суперлиге Европы

04 Июня 2021, 12:12,

Звездный форвард Златан Ибрагимович, выступающий в Серии А за «Милан», поделился мнением о проекте Суперлиги Европы.

«Я понимаю, почему клубы решили запустить этот турнир. Они теряют деньги, поэтому ищут другие пути. В итоге все вылилось в спор между болельщиками и клубами. Мнения футболистов никто не спрашивал», - приводит слова шведского голеадора Sky Sports.

Изначально о запуске нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов, однако из-за негативной реакции футбольной общественности проект провалился. В числе участников турнира остались лишь туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Суперлига Европы
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