Ибрагимович высказал мнение о Суперлиге Европы

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04 Июня 2021, 12:12,
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Звездный форвард Златан Ибрагимович, выступающий в Серии А за «Милан», поделился мнением о проекте Суперлиги Европы.
«Я понимаю, почему клубы решили запустить этот турнир. Они теряют деньги, поэтому ищут другие пути. В итоге все вылилось в спор между болельщиками и клубами. Мнения футболистов никто не спрашивал», - приводит слова шведского голеадора Sky Sports.
Изначально о запуске нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов, однако из-за негативной реакции футбольной общественности проект провалился. В числе участников турнира остались лишь туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович, Суперлига Европы