Ибрагимович: «Буду рад видеть Жиру в «Милане»

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04 Июня 2021, 10:59,
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Лидер «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на новость о переходе нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру в стан «россонери».
«Буду очень рад видеть Жиру в нашей команде. Оливье - прирожденный победитель. Нам нужны такие футболисты», - приводит слова шведского футболиста La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что контракт 34-летнего нападающего с «пенсионерами» истекает по окончании текущего месяца.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Оливье принял участие в 17 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с лондонцами француз стал триумфатором Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Оливье Жиру