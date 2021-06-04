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Ибрагимович: «Буду рад видеть Жиру в «Милане»

04 Июня 2021, 10:59,

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на новость о переходе нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру в стан «россонери».

«Буду очень рад видеть Жиру в нашей команде. Оливье - прирожденный победитель. Нам нужны такие футболисты», - приводит слова шведского футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что контракт 34-летнего нападающего с «пенсионерами» истекает по окончании текущего месяца.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Оливье принял участие в 17 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с лондонцами француз стал триумфатором Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Оливье Жиру
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