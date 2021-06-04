Ибрагимович: «Буду рад видеть Жиру в «Милане»

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на новость о переходе нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру в стан «россонери».

«Буду очень рад видеть Жиру в нашей команде. Оливье - прирожденный победитель. Нам нужны такие футболисты», - приводит слова шведского футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что контракт 34-летнего нападающего с «пенсионерами» истекает по окончании текущего месяца.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Оливье принял участие в 17 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с лондонцами француз стал триумфатором Лиги чемпионов.