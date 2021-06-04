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«Ювентус» может обменять Роналду на форварда «ПСЖ»

04 Июня 2021, 10:28,

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции, где интерес к нему проявляет «ПСЖ».

Как информирует Tuttojuve, парижский клуб готов обсудить со «старой синьорой» обмен форвардами. В итальянский гранд может отправиться аргентинец Мауро Икарди. Ранее сообщалось, что наставник команды Массимилиано Аллегри попросил руководство «Ювентуса» подписать нового нападающего.

Контракт Роналду с туринцами рассчитан еще на один сезон. Клуб может отпустить игрока, чтобы сократить зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне Серии А 36-летний голеадор провел 33 встречи, забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Мауро Икарди, Трансферы футбола - лето 2021
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