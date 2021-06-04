«Ювентус» может обменять Роналду на форварда «ПСЖ»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции, где интерес к нему проявляет «ПСЖ».

Как информирует Tuttojuve, парижский клуб готов обсудить со «старой синьорой» обмен форвардами. В итальянский гранд может отправиться аргентинец Мауро Икарди. Ранее сообщалось, что наставник команды Массимилиано Аллегри попросил руководство «Ювентуса» подписать нового нападающего.

Контракт Роналду с туринцами рассчитан еще на один сезон. Клуб может отпустить игрока, чтобы сократить зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне Серии А 36-летний голеадор провел 33 встречи, забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.