Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аллегри хочет пригласить в «Ювентус» нового нападающего

04 Июня 2021, 09:43,

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет усилить атакующую линию команды. Специалист уже обратился к боссам «старой синьоры» с просьбой подписать нападающего, об этом сообщает Calciomercato.

Источник отмечает, что на решение специалиста никак не повлияли слухи о возможном расставании с португальским бомбардиром Криштиану Роналду. Тренер хочет усилить атаку независимо от того, останется ли португалец в клубе или нет.

В шорт-лист Аллегри входят три нападающих: Душан Влахович, Дониэлл Мален и Аркадиуш Милик.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» занял лишь четвертое место.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
overkill666
04 Июня 2021, 10:33

и все трое такие себе. хотя Влахович интересный персонаж. но там фиалки...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола