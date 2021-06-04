Аллегри хочет пригласить в «Ювентус» нового нападающего

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04 Июня 2021, 09:43,
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет усилить атакующую линию команды. Специалист уже обратился к боссам «старой синьоры» с просьбой подписать нападающего, об этом сообщает Calciomercato.
Источник отмечает, что на решение специалиста никак не повлияли слухи о возможном расставании с португальским бомбардиром Криштиану Роналду. Тренер хочет усилить атаку независимо от того, останется ли португалец в клубе или нет.
В шорт-лист Аллегри входят три нападающих: Душан Влахович, Дониэлл Мален и Аркадиуш Милик.
В прошлом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» занял лишь четвертое место.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Трансферы футбола - лето 2021
и все трое такие себе. хотя Влахович интересный персонаж. но там фиалки...