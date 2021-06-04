Ибрагимович: «Доннарумма мог бы стать для «Милана» новым Мальдини»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», отреагировал на информацию об уходе из команды голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Жаль, что Джиджи решил покинуть клуб. Доннарумма мог бы стать для «россонери» новым Паоло Мальдини. В свои 22 года он входит в число лучших голкиперов мира. Я бы посоветовал ему остаться в «Милане», - приводит слова Ибрагимовича портал Goal.

Ранее сообщалось, что интерес к Доннарумме проявляют туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

Джанлуиджи является воспитанником миланского клуба. В сезоне-2020/2021 голкипер сыграл 37 поединков в Серии А и пропустил 38 голов.