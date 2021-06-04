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Ибрагимович: «Доннарумма мог бы стать для «Милана» новым Мальдини»

04 Июня 2021, 09:16,

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», отреагировал на информацию об уходе из команды голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Жаль, что Джиджи решил покинуть клуб. Доннарумма мог бы стать для «россонери» новым Паоло Мальдини. В свои 22 года он входит в число лучших голкиперов мира. Я бы посоветовал ему остаться в «Милане», - приводит слова Ибрагимовича портал Goal.

Ранее сообщалось, что интерес к Доннарумме проявляют туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».

Джанлуиджи является воспитанником миланского клуба. В сезоне-2020/2021 голкипер сыграл 37 поединков в Серии А и пропустил 38 голов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
04 Июня 2021, 09:37

А сам Ибрагимович чего же не последовал этому принципу?) Вот и Доннарумма хочет поездить по миру и поиграть в как можно большем количестве мест! Да и во времена Мальдина была другая обстановка, команда брала трофеи, теперь Милан совсем другой. И Доннарумма изначально не выглядел игроком, готовым ждать его перерождения... Отыграл по контракту как следует и на вольные хлеба!

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White_Shark
04 Июня 2021, 11:00

Совершенно верно. Никто не смеет критиковать человека за то, что он хочет вырваться из рамок и уж тем более - зарабатывать больше.
С другой стороны.
Доннарумма пришел в Милан образца 2016 года. Это были развалины Берлускони. Клуб, который вообще ни на что претендовать не мог. Сейчас это уже другая команда. Сыгранная, сильная, с лидерами. И она играет в главном футбольном турнире. Именно сейчас уход из Милана - смена шила на мыло.
Также - очевидно, что уход Джиджо - не его личное решение. Очевидно, что на него оказывается давление, от этого немного грустно, что в футболе такие игроки не в состоянии самостоятельно принимать решения.
В общем, пусть всё что свершится принёсет ему удовольствие. А ему респект, что не ушёл в сложный период из клуба. Хотя мог.

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