«Аталанта» выкупит у «Ювентуса» у Ромеро

«Аталанта» не собирается расставаться с защитником Кристианом Ромеро, который был арендован у туринского «Ювентуса».

В 2020 году «Аталанта» взяла Ромеро в аренду у «Ювентуса» на два сезона, но выкупит футболиста уже летом 2021 года, потому что по итогам прошлого года аргентинец был признан лучшим защитником Серии А. Сумма выкупа оценивается Goal.com в 16 миллионов евро.

Профессиональную карьеру 23-летний игрок начал в 2016 году в аргентинском «Бельграно», но уже через два года перебрался в «Дженоа». Отыграв 27 матчей в итальянском чемпионате, Ромеро заинтересовал «Ювентус», но в итоге не провёл ни одного матча в составе «старой синьоры».