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«Аталанта» выкупит у «Ювентуса» у Ромеро

04 Июня 2021, 00:26,

«Аталанта» не собирается расставаться с защитником Кристианом Ромеро, который был арендован у туринского «Ювентуса». 

В 2020 году «Аталанта» взяла Ромеро в аренду у «Ювентуса» на два сезона, но выкупит футболиста уже летом 2021 года, потому что по итогам прошлого года аргентинец был признан лучшим защитником Серии А. Сумма выкупа оценивается Goal.com в 16 миллионов евро. 

Профессиональную карьеру 23-летний игрок начал в 2016 году в аргентинском «Бельграно», но уже через два года перебрался в «Дженоа». Отыграв 27 матчей в итальянском чемпионате, Ромеро заинтересовал «Ювентус», но в итоге не провёл ни одного матча в составе «старой синьоры». 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Аталанта, Кристиан Ромеро
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
04 Июня 2021, 01:03

после позорного слива милану, зарядить максимальную стоимость этим деревеньщинам

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