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Райола дал «Милану» ещё один шанс удержать Доннарумму

03 Июня 2021, 19:35,

Эпопея с подписанием нового контракта вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы никак не подойдёт к концу. При этом голкипер станет свободным агентом 1 июля, а у игрока с агентом с одной стороны и клубом - с другой - различное видение ситуации по условиям потенциальной новой сделки. Более того, отчаявшись продлить договор с 22-летним футболистом, руководство «россонери» подписало ему замену - Майка Меньяна из «Лилля».

Как сообщает в «Твиттере» журналист ESPN Габриэле Маркотти, агент Доннаруммы Мино Райола прибыл в офис «Милана», чтобы уточнить, готовы ли в клубе пойти на условия футболиста.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Мино Райола, Джанлуиджи Доннарумма
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