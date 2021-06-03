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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Джампаоло возглавит «Сассуоло»

03 Июня 2021, 18:15,

По итогам сезона «Сассуоло» остался без главного тренера. Роберто де Дзерби решил уехать в украинский чемпионат, где возглавил «Шахтёр». Согласно данным Джанлуки ди Марцио, его сменщиком в «Сассуоло» станет Марко Джампаоло, который подпишет контракт на два года. По данным инсайдера, стороны практически обо всем договорились.

Последним местом работы 53-летнего тренера был «Торино», где он продержался всего полгода до января 2021. При нем «гранатовые» выиграли только четыре матча из 20, уступив в девяти поединках.

До этого Джампаоло возглавлял «Милан», «Сампдорию» и другие итальянские клубы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сассуоло, Марко Джампаоло
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