Джампаоло возглавит «Сассуоло»

По итогам сезона «Сассуоло» остался без главного тренера. Роберто де Дзерби решил уехать в украинский чемпионат, где возглавил «Шахтёр». Согласно данным Джанлуки ди Марцио, его сменщиком в «Сассуоло» станет Марко Джампаоло, который подпишет контракт на два года. По данным инсайдера, стороны практически обо всем договорились.

Последним местом работы 53-летнего тренера был «Торино», где он продержался всего полгода до января 2021. При нем «гранатовые» выиграли только четыре матча из 20, уступив в девяти поединках.

До этого Джампаоло возглавлял «Милан», «Сампдорию» и другие итальянские клубы.