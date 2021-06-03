«Милан» улучшил предложение Чалханоглу

«Милан» продолжает надеяться на подписание контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу, который в конце месяца станет свободным агентом. Sky Sport Italia сообщает о том, что руководство «россонери» улучшило предложение ведущему игроку середины поля. Если раньше Чалханоглу не стал обсуждать условия по зарплате в 4 млн евро, то сейчас он может рассчитывать на прибавку в полмиллиона в год.

Хакан Чалханоглу имеет всего несколько дней на размышление, в противном случае «россонери» начнут поиск другой кандидатуры. У «Милана» есть вариант с Родриго де Паулем, правда, «Удинезе» хочет выручить за него 40 миллионов евро.