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Симоне Индзаги - нвый главный тренер «Интера»

03 Июня 2021, 14:15,

После ухода Антонио Конте из «Интера» руководство миланского клуба назначило нового главного тренера. Им стал бывший рулевой «Лацио» Симоне Индзаги. По информации клубного сайта, контракт подписан на ближайшие два года.

Симоне Индзаги завершил карьеру футболиста в 2010 году и сразу начал тренировать молодых футболистов «Лацио», выиграв с примаверой клуба два Кубка и один Суперкубок Италии. С апреля 2016 года Симоне Индзаги возглавлял первую команду римлян. Под его руководством лациале выиграли Кубок Италии и два Суперкубка страны, а также в 2020 году пробились в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (4)
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0
Spirit
03 Июня 2021, 15:19

Интересно будет посмотреть, что у него получится с более сильным подбором игроков!

0
Tavadi
03 Июня 2021, 14:33

бабло победило добро, надеюсь Сарри с Лацио будет выносить тампонов

0
Spirit
03 Июня 2021, 15:18

Сарри Лацио отправит на дно таблицы!

1
BESTJuventus10
03 Июня 2021, 14:30

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