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Симоне Индзаги - новый главный тренер «Интера»

03 Июня 2021, 14:15,

После ухода Антонио Конте из «Интера» руководство миланского клуба назначило нового главного тренера. Им стал бывший рулевой «Лацио» Симоне Индзаги. По информации клубного сайта, контракт подписан на ближайшие два года.

Симоне Индзаги завершил карьеру футболиста в 2010 году и сразу начал тренировать молодых футболистов «Лацио», выиграв с примаверой клуба два Кубка и один Суперкубок Италии. С апреля 2016 года Симоне Индзаги возглавлял первую команду римлян. Под его руководством лациале выиграли Кубок Италии и два Суперкубка страны, а также в 2020 году пробились в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (8)
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1
Spirit
03 Июня 2021, 15:19

Интересно будет посмотреть, что у него получится с более сильным подбором игроков!

0
Misha_diablo_football
03 Июня 2021, 19:59

через пару месяцев от Интера останутся только средненькие игроки...

1
Tavadi
03 Июня 2021, 14:33

бабло победило добро, надеюсь Сарри с Лацио будет выносить тампонов

2
3Tituli
03 Июня 2021, 18:44

Так и будет, Лацио будет выносить Ювентус.

0
Spirit
03 Июня 2021, 15:18

Сарри Лацио отправит на дно таблицы!

1
BESTJuventus10
03 Июня 2021, 14:30

гамно в гамно

2
3Tituli
03 Июня 2021, 20:05

Это ты про свои взаимоотношения с твоим молодым человеком? Только не жалуйся опять на меня админам)))

3
Карыч Кар
03 Июня 2021, 18:11

Говно на четвёртом месте плавает.

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