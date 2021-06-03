Симоне Индзаги - новый главный тренер «Интера»

После ухода Антонио Конте из «Интера» руководство миланского клуба назначило нового главного тренера. Им стал бывший рулевой «Лацио» Симоне Индзаги. По информации клубного сайта, контракт подписан на ближайшие два года.

Симоне Индзаги завершил карьеру футболиста в 2010 году и сразу начал тренировать молодых футболистов «Лацио», выиграв с примаверой клуба два Кубка и один Суперкубок Италии. С апреля 2016 года Симоне Индзаги возглавлял первую команду римлян. Под его руководством лациале выиграли Кубок Италии и два Суперкубка страны, а также в 2020 году пробились в Лигу чемпионов.