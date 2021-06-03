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«ПСЖ» вступил в переговоры по трансферу Роналду

03 Июня 2021, 13:47,

Французский «ПСЖ» вступил в переговоры с представителем форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, об этом информирует AS.

По данным источника, руководство «старой синьоры» готово обсудить с парижанами трансфер 36-летнего футболиста, чтобы сократить зарплатную ведомость. С продажи звездного бомбардира туринцы хотят выручить 25-30 миллионов евро.

Трудовое соглашение Криштиану рассчитано до середины 2022 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А португалец провел 33 поединка, записав на свой счет 29 голов (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
03 Июня 2021, 15:56

Айда в ПСЖ ещё Рамоса надо припихнуть туда же и будет отличненькая компания понторезов во главе с Почеттино))...

1
ингерман
03 Июня 2021, 14:39

ай надеюсь кришти перейдет в Па-Са-ти-Жэ.. интересная партия может получица.. )))

1
beorn_n
03 Июня 2021, 14:31

Скрестим пальцы..

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