«ПСЖ» вступил в переговоры по трансферу Роналду

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03 Июня 2021, 13:47,
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Французский «ПСЖ» вступил в переговоры с представителем форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, об этом информирует AS.
По данным источника, руководство «старой синьоры» готово обсудить с парижанами трансфер 36-летнего футболиста, чтобы сократить зарплатную ведомость. С продажи звездного бомбардира туринцы хотят выручить 25-30 миллионов евро.
Трудовое соглашение Криштиану рассчитано до середины 2022 года.
В прошлом сезоне итальянской Серии А португалец провел 33 поединка, записав на свой счет 29 голов (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
Айда в ПСЖ ещё Рамоса надо припихнуть туда же и будет отличненькая компания понторезов во главе с Почеттино))...
ай надеюсь кришти перейдет в Па-Са-ти-Жэ.. интересная партия может получица.. )))
Скрестим пальцы..