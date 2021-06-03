«ПСЖ» вступил в переговоры по трансферу Роналду

Французский «ПСЖ» вступил в переговоры с представителем форварда сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, об этом информирует AS.

По данным источника, руководство «старой синьоры» готово обсудить с парижанами трансфер 36-летнего футболиста, чтобы сократить зарплатную ведомость. С продажи звездного бомбардира туринцы хотят выручить 25-30 миллионов евро.

Трудовое соглашение Криштиану рассчитано до середины 2022 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А португалец провел 33 поединка, записав на свой счет 29 голов (шесть - с пенальти) и три результативные передачи.