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«Севилья» интересуется Алексисом Санчесом

03 Июня 2021, 10:40,

Чилийский форвард Алексис Санчес покинет миланский «Интер» этим летом. Как сообщает Sport.es, 32-летний футболист может продолжить карьеру в испанском чемпионате.

По данным источника, в услугах нападающего заинтересована «Севилья». Андалусийцы готовятся к переговорам с агентом опытного игрока.

В составе «нерадзурри» Санчес выступает с сентября 2020 года. Его контракт с «Интером» рассчитан до конца июня 2023 года. Нынешняя трансферная стоимость чилийца оценивается в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Алексис провел 30 поединков, забил семь голов и сделал пять ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Севилья, Алексис Санчес, Трансферы футбола - лето 2021
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