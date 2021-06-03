«Севилья» интересуется Алексисом Санчесом

Чилийский форвард Алексис Санчес покинет миланский «Интер» этим летом. Как сообщает Sport.es, 32-летний футболист может продолжить карьеру в испанском чемпионате.

По данным источника, в услугах нападающего заинтересована «Севилья». Андалусийцы готовятся к переговорам с агентом опытного игрока.

В составе «нерадзурри» Санчес выступает с сентября 2020 года. Его контракт с «Интером» рассчитан до конца июня 2023 года. Нынешняя трансферная стоимость чилийца оценивается в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Алексис провел 30 поединков, забил семь голов и сделал пять ассистов.