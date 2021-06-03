«Сампдория» хочет пригласить Тедеско

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03 Июня 2021, 10:19,
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Немецкий специалист Доменико Тедеско, покинувший пост главного тренера московского «Спартака», попал в сферу интересов очередного итальянского клуба.
Согласно данным Secolo XIX, в подписании контракта с 35-летним наставником заинтересована «Сампдория». Ранее о намерении пригласить Тедеско заявили «Наполи» и «Фиорентина».
Напомним, что Доменико покинул пост рулевого «Спартака» по завершении минувшего сезона. Тренер не захотел подписывать новый контракт с «красно-белыми».
По итогам сезона-2020/2021 московский коллектив занял второе место в Премьер-лиге. Команда получила путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сампдория, Доменико Тедеско