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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» отказал «Атлетико» в трансфере Мартинеса

03 Июня 2021, 09:43,

Аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес мог перейти в мадридский «Атлетико», однако сделка не состоялась. По данным AS, руководство испанского клуб предложило «нерадзурри» 50 миллионов евро за нападающего, но получило отказ.

Источник отмечает, что миланский клуб заявил о намерении выручить с продажи Мартинеса не менее 80 миллионов евро. После этого «матрасники» прекратили переговоры по трансферу нападающего.

Действующий контракт Лаутаро с чемпионом Италии рассчитан до лета 2023 года. В минувшем розыгрыше Серии А аргентинец провел 38 матчей, записав на свой счет 17 голов и шесть результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Лаутаро Мартинес
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