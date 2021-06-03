«Интер» отказал «Атлетико» в трансфере Мартинеса

Аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес мог перейти в мадридский «Атлетико», однако сделка не состоялась. По данным AS, руководство испанского клуб предложило «нерадзурри» 50 миллионов евро за нападающего, но получило отказ.

Источник отмечает, что миланский клуб заявил о намерении выручить с продажи Мартинеса не менее 80 миллионов евро. После этого «матрасники» прекратили переговоры по трансферу нападающего.

Действующий контракт Лаутаро с чемпионом Италии рассчитан до лета 2023 года. В минувшем розыгрыше Серии А аргентинец провел 38 матчей, записав на свой счет 17 голов и шесть результативных передач.