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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» продлит контракты с двумя игроками

03 Июня 2021, 08:34,

Столичная «Рома» планирует пролонгировать сотрудничество с двумя футболистами, об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, римский клуб подпишет новые трудовые соглашения с хавбеком Жорданом Верету и защитником Джанлукой Манчини. «Волки» продлят сотрудничество с игроками до лета 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Рома» финишировала лишь на седьмом месте в турнирной таблице. По завершении Серии А пост главного тренера команды покинул Паулу Фонсека. На освободившееся место был назначен Жозе Моуринью.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жордан Верету, Джанлука Манчини
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