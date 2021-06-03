«Рома» продлит контракты с двумя игроками

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03 Июня 2021, 08:34,
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Столичная «Рома» планирует пролонгировать сотрудничество с двумя футболистами, об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.
По сведениям журналиста, римский клуб подпишет новые трудовые соглашения с хавбеком Жорданом Верету и защитником Джанлукой Манчини. «Волки» продлят сотрудничество с игроками до лета 2025 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии «Рома» финишировала лишь на седьмом месте в турнирной таблице. По завершении Серии А пост главного тренера команды покинул Паулу Фонсека. На освободившееся место был назначен Жозе Моуринью.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Жордан Верету, Джанлука Манчини