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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» нацелилась на вингера «Валенсии»

03 Июня 2021, 08:29,

Португальский вингер Гонсалу Гуэдеш, выступающий за «Валенсию», может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А. Об этом рапортует Football-Italia.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин. В споре за Гуэдеша флорентинский клуб столкнется с «Вильярреалом» и «Севильей».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Гонсалу провел 31 встречу, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Контракт португальца с «летучими мышами» рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Гонсалу Гуэдеш
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