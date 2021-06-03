«Фиорентина» нацелилась на вингера «Валенсии»

Португальский вингер Гонсалу Гуэдеш, выступающий за «Валенсию», может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А. Об этом рапортует Football-Italia.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин. В споре за Гуэдеша флорентинский клуб столкнется с «Вильярреалом» и «Севильей».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Гонсалу провел 31 встречу, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Контракт португальца с «летучими мышами» рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.