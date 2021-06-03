Егор Крид опубликовал фото с Кокориным из бара

Популярный музыкальный исполнитель Егор Крид опубликовал в сторис своего инстаграм-аккаунта фотографию с российским нападающим Александром Кокориным. Снимок был сделан в одном из баров.

В настоящий момент 30-летний форвард является игроком «Фиорентины». В итальянский чемпионат Кокорин переехал в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, а с нападающим был заключен долгосрочный трудовой договор.

В минувшем сезоне Серии А россиянин провел всего четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Большую часть сезона нападающий провел в лазарете.