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Егор Крид опубликовал фото с Кокориным из бара

03 Июня 2021, 08:23,

Популярный музыкальный исполнитель Егор Крид опубликовал в сторис своего инстаграм-аккаунта фотографию с российским нападающим Александром Кокориным. Снимок был сделан в одном из баров.

В настоящий момент 30-летний форвард является игроком «Фиорентины». В итальянский чемпионат Кокорин переехал в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, а с нападающим был заключен долгосрочный трудовой договор.

В минувшем сезоне Серии А россиянин провел всего четыре встречи, не отметившись голевыми действиями. Большую часть сезона нападающий провел в лазарете.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
03 Июня 2021, 09:15

Сладкие :)))

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