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«Сассуоло» готовится к продаже Локателли

03 Июня 2021, 08:14,

Полузащитник Мануэль Локателли покинет «Сассуоло» в летнее трансферное окно. Об этом поведал гендиректор итальянского клуба Джованни Карневали.

«Трансфер Локателли состоится после Евро-2020, мы намерены сделать его счастливым. Интерес к Мануэлю проявляют многие европейские топ-клубы», - передает слова руководителя издание Tuttosport.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему исполнителю со стороны туринского «Ювентуса», французского «ПСЖ» и лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Локателли сыграл 34 поединка, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
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