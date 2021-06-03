«Сассуоло» готовится к продаже Локателли

Полузащитник Мануэль Локателли покинет «Сассуоло» в летнее трансферное окно. Об этом поведал гендиректор итальянского клуба Джованни Карневали.

«Трансфер Локателли состоится после Евро-2020, мы намерены сделать его счастливым. Интерес к Мануэлю проявляют многие европейские топ-клубы», - передает слова руководителя издание Tuttosport.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему исполнителю со стороны туринского «Ювентуса», французского «ПСЖ» и лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Локателли сыграл 34 поединка, забил четыре гола и отдал два ассиста.