Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лукаку: «Я остаюсь в «Интере»

02 Июня 2021, 23:18,

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку заявил, что не собирается менять место работы. 

Лукаку сказал, что останется в миланском «Интере» и на следующий сезон. При этом форвард проговорился, что уже пообщался с новым главным тренером команды, который еще официально не объявлен. 

Сейчас Лукаку находится в расположении сборной Бельгии, где издание Het Laatste Nieuws поговорило с игроком. Футболист отметил, что вместе с новым главным тренером снова готов сделать «Интер» чемпионом. 

После чемпионского сезона 2020/21 Антонио Конте покинул «Интер», с которым Лукаку трогательно попрощался

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола