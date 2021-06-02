Лукаку: «Я остаюсь в «Интере»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку заявил, что не собирается менять место работы.

Лукаку сказал, что останется в миланском «Интере» и на следующий сезон. При этом форвард проговорился, что уже пообщался с новым главным тренером команды, который еще официально не объявлен.

Сейчас Лукаку находится в расположении сборной Бельгии, где издание Het Laatste Nieuws поговорило с игроком. Футболист отметил, что вместе с новым главным тренером снова готов сделать «Интер» чемпионом.

После чемпионского сезона 2020/21 Антонио Конте покинул «Интер», с которым Лукаку трогательно попрощался.