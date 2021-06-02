Мбаппе: «Месси и Роналду бесподобны»

Французский нападающий Килиан Мбаппе считает, что ещё не достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

По мнению Мбаппе, невозможно говорить о том, что он даже приблизился к Месси и Роналду, потому что они показывают топовый уровень на протяжении 15 лет. Форвард называет аргентинца и португальца бесподобными футболистами. Также в интервью Esquire Мбаппе сказал, что Роналду и Месси стали лучшими игроками мира благодаря конкуренции друг с другом.

По итогам сезона 2020/21 Роналду впервые за три сезона стал лучшим бомбардиром Серии А, тогда как Месси в пятый раз подряд стал главным голеадором чемпионата Испании.