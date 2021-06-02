Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мбаппе: «Месси и Роналду бесподобны»

02 Июня 2021, 20:59,

Французский нападающий Килиан Мбаппе считает, что ещё не достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 

По мнению Мбаппе, невозможно говорить о том, что он даже приблизился к Месси и Роналду, потому что они показывают топовый уровень на протяжении 15 лет. Форвард называет аргентинца и португальца бесподобными футболистами. Также в интервью Esquire Мбаппе сказал, что Роналду и Месси стали лучшими игроками мира благодаря конкуренции друг с другом. 

По итогам сезона 2020/21 Роналду впервые за три сезона стал лучшим бомбардиром Серии А, тогда как Месси в пятый раз подряд стал главным голеадором чемпионата Испании. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Карыч Кар
02 Июня 2021, 21:15

Ага. Особенно в клоунаде.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола