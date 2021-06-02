Анчелотти пошутил над Роналду

Итальянский специалист Карло Анчелотти пошутил над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На вопрос, близок ли Роналду к завершению карьеры, Анчелотти пошутил: «Да, ведь раньше он забивал по 50 голов за сезон, а сейчас всего лишь 30». После шутки для As, главный тренер мадридского «Реала» признался, что португалец всё ещё хорош, но ему не нравится говорить об игроках, которые принадлежат другому клубу.

Первого июня «Реал» официально объявил о возвращение Анчелотти на пост главного тренера команды.

В сезоне 2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, а также побил рекорд «Ювентуса», быстрее всех забив 100 матчей в футболке «старой синьоры».