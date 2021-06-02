Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти пошутил над Роналду

02 Июня 2021, 20:37,

Итальянский специалист Карло Анчелотти пошутил над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. 

На вопрос, близок ли Роналду к завершению карьеры, Анчелотти пошутил: «Да, ведь раньше он забивал по 50 голов за сезон, а сейчас всего лишь 30». После шутки для As, главный тренер мадридского «Реала» признался, что португалец всё ещё хорош, но ему не нравится говорить об игроках, которые принадлежат другому клубу. 

Первого июня «Реал» официально объявил о возвращение Анчелотти на пост главного тренера команды. 

В сезоне 2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, а также побил рекорд «Ювентуса», быстрее всех забив 100 матчей в футболке «старой синьоры». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола