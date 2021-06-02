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Доннарумма близок к переходу в «ПСЖ»

02 Июня 2021, 20:20,

Джанлуиджи Доннарумма, который собрался уходить из «Милана», согласен на условия, предложенные парижским клубом. 

Основному вратарю «ПСЖ» Кейлору Навасу уже 34 года, поэтому руководство клуба озадачено поиском замены для бывшего голкипера мадридского «Реала». Пока костариканец не потеряет форму, Доннарумма будет играть в арендах, как сообщают журналисты Sunday Times. 

Доннарумма находится в системе «Милана» с 2013 года, сыграв за взрослую команду в 215 поединках, пропустив 227 мячей. 

Также 22-летним вратарём интересуются и другие топ-клубы Европы, как например «Барселона»

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма
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