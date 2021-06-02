​«Реал» обращался к Моуринью перед назначением Анчелотти

После ухода Зинедина Зидана «Реал» принялся искать нового главного тренера. Как сообщает The Telegraph, мадридский клуб обращался к Жозе Моуринью, который недавно подписал контракт с «Ромой» и начнёт работать с командой со следующего сезона. По данным источника, Моуринью сказал «сливочным», что возвращение в клуб его не интересует. Португалец с энтузиазмом относится к вызовам в «Роме», тем более что владелец клуба Дэн Фридкин лично добивался его назначения.

После беседы с Моуринью «Реал» переключился на Карло Анчелотти и быстро решил вопрос. Мадридцам даже не пришлось выплачивать «Эвертону» какую-либо компенсацию.