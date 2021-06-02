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​Роналду выбрал лучший из своих голов

02 Июня 2021, 14:42,

Во время мероприятия, на котором Криштиану Роналду представлял бренд LiveScore, футболист выбрал лучший из своих голов.

Лучшим Роналду назвал свой известный гол в ворота «Ювентуса», забитый ударом в падении через себя. После того гола болельщики на стадионе в Турине аплодировали Роналду, ещё не зная, что в скором времени он будет выступать за их любимый клуб.

«Как вы знаете, я забил 777 голов в своей карьере. Должен упомянуть, что самый лучший свой гол я забил в ворота своей нынешней команды, которые защищал мой большой друг Джанлуиджи Буффон», - приводит слова Роналду Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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