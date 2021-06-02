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Моуринью хочет подписать голкипера «Ювентуса»

02 Июня 2021, 10:41,

Польский голкипер Войцех Щесны, который является первым номером туринского «Ювентуса», может перейти в другой итальянский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании контракта с 31-летним вратарем заинтересована «Рома». Главный тренер римского коллектива Жозе Моуринью лично заинтересован в услугах голкипера.

Ранее СМИ сообщали, что Щесны находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», лондонского «Тоттенхэма» и «Эвертона».

За «старую синьору» Войцех выступает с 2017 года. Его контракт с туринцами рассчитан еще на три сезона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Трансферы футбола - лето 2021, Войцех Щесны
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