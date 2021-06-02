Моуринью хочет подписать голкипера «Ювентуса»

Польский голкипер Войцех Щесны, который является первым номером туринского «Ювентуса», может перейти в другой итальянский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании контракта с 31-летним вратарем заинтересована «Рома». Главный тренер римского коллектива Жозе Моуринью лично заинтересован в услугах голкипера.

Ранее СМИ сообщали, что Щесны находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии», лондонского «Тоттенхэма» и «Эвертона».

За «старую синьору» Войцех выступает с 2017 года. Его контракт с туринцами рассчитан еще на три сезона.