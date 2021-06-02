Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Кальяри» хочет выкупить Наингголана

02 Июня 2021, 09:37,

Хавбек Раджа Наингголан, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может остаться в «Кальяри». Руководство клуба планирует выкупить 33-летнего бельгийского полузащитника у «нерадзурри», о этом сообщил посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Клуб из Сардинии предложит футболисту трудовое соглашение на два-три сезона. Миланский гранд готов расстаться с Наингголаном за пять-шесть миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии опытный полузащитник принял участие в 22 встречах, забил один гол и получил пять желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Раджа Наингголан
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