Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Белотти хочет сверкнуть на чемпионате Европы

02 Июня 2021, 09:15,

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти с нетерпением ожидает Евро-2020 – форвард полагает, что удачная игра на континентальном первенстве поможет ему перебраться в топ-клуб.

Calciomercato напоминает, что в недавнем прошлом за итальянцем приглядывали «Рома» и «Милан», однако он остался в «Торино». Сообщается, что Андреа свернул переговоры о новом контракте с «быками» - президент «Торино» Кайро постарается убедить Белотти в целесообразности продления сотрудничества после Евро-2020.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Белотти провёл в чемпионате Италии 35 матчей, став автором 13 точных ударов и 6 результативных передач. Старания Белотти едва не прошли даром – лишь за два тура до финиша «Торино» сохранил прописку в Серии А.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Торино, Трансферы футбола - лето 2021, Андреа Белотти
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