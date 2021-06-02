Белотти хочет сверкнуть на чемпионате Европы

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти с нетерпением ожидает Евро-2020 – форвард полагает, что удачная игра на континентальном первенстве поможет ему перебраться в топ-клуб.

Calciomercato напоминает, что в недавнем прошлом за итальянцем приглядывали «Рома» и «Милан», однако он остался в «Торино». Сообщается, что Андреа свернул переговоры о новом контракте с «быками» - президент «Торино» Кайро постарается убедить Белотти в целесообразности продления сотрудничества после Евро-2020.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Белотти провёл в чемпионате Италии 35 матчей, став автором 13 точных ударов и 6 результативных передач. Старания Белотти едва не прошли даром – лишь за два тура до финиша «Торино» сохранил прописку в Серии А.