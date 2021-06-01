​«Рома» объявила о продлении контракта с Мхитаряном

«Рома» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном. Новый трудовой договор армянского полузащитника рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Ранее продолжение сотрудничества между «Ромой» и Генрихом Мхитаряном ставилось под сомнение из-за назначения главным тренером Жозе Моуринью. Между португальским тренером и армянским футболистом в своё время случился конфликт, когда они представляли «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, Моуринью и Мхитарян решили этот вопрос, как и писали итальянские СМИ.

«Рома» в будущем сезоне представит Италию в Лиге конференций.