​Президент «Лацио» ушёл от ответа на вопрос о Сарри

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01 Июня 2021, 18:36,
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Новым главным тренером «Лацио» может стать Маурицио Сарри. Впрочем, президент римского клуба Клаудио Лотито не стал раскрывать какие-либо детали, когда журналисты обратились к нему с вопросом.
«Сарри? Посмотрим, что произойдёт», - кратко ответил Лотито Il Messaggero, по сути, уходя от вопроса.
Напомним, в последние годы с «Лацио» работал Симоне Индзаги. В последний момент он передумал продлевать контракт с римским клубом, о чём недавно с досадой рассказывал Клаудио Лотито.
«Лацио» завершил чемпионат Италии на шестой позиции и получил путёвку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Маурицио Сарри, Клаудио Лотито