​Президент «Лацио» ушёл от ответа на вопрос о Сарри

Новым главным тренером «Лацио» может стать Маурицио Сарри. Впрочем, президент римского клуба Клаудио Лотито не стал раскрывать какие-либо детали, когда журналисты обратились к нему с вопросом.

«Сарри? Посмотрим, что произойдёт», - кратко ответил Лотито Il Messaggero, по сути, уходя от вопроса.

Напомним, в последние годы с «Лацио» работал Симоне Индзаги. В последний момент он передумал продлевать контракт с римским клубом, о чём недавно с досадой рассказывал Клаудио Лотито.

«Лацио» завершил чемпионат Италии на шестой позиции и получил путёвку в Лигу Европы.