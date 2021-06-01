​38-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

На официальном сайте «Сампдории» была размещена информация о том, что 38-летний форвард Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое трудовое соглашение футболиста с генуэзцами рассчитано до конца июня 2022 года.

Фабио Квальярелла выступал за «Сампдорию» в сезоне 2006/2007, а в феврале 2016 года вернулся в клуб. По итогам чемпионата Италии сезона 2018/2019 Квальярелле удалось стать лучшим бомбардиром.

Последний сезон Серии А «Сампдория» завершила на девятой позиции в турнирной таблице. В 33 матчах чемпионата Фабио Квальярелла записал на свой счёт 13 голов.