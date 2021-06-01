Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​38-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

01 Июня 2021, 15:42,

На официальном сайте «Сампдории» была размещена информация о том, что 38-летний форвард Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое трудовое соглашение футболиста с генуэзцами рассчитано до конца июня 2022 года.

Фабио Квальярелла выступал за «Сампдорию» в сезоне 2006/2007, а в феврале 2016 года вернулся в клуб. По итогам чемпионата Италии сезона 2018/2019 Квальярелле удалось стать лучшим бомбардиром.

Последний сезон Серии А «Сампдория» завершила на девятой позиции в турнирной таблице. В 33 матчах чемпионата Фабио Квальярелла записал на свой счёт 13 голов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сампдория, Фабио Квальярелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола