​Аллегри хочет сохранить Кьеллини и Бонуччи

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01 Июня 2021, 15:33,
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Старый-новый рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в четверг проведёт встречу с руководителями клуба. Ожидается, что стороны обсудят кадровую ситуацию, в частности будущее звёздного Криштиану Роналду.
В то же время La Gazzetta dello Sport информирует на своих страницах о том, что Аллегри хочет сохранить в команде защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В ближайшее время Кьеллини будет предложен новый годичный контракт. Что касается Бонуччи, то он уже поговорил с Аллегри. Они преодолели былые проблемы в своих отношениях и готовы работать.
Напомним, «Ювентус» завершил чемпионат Италии на 4 месте.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини