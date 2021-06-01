Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Аллегри хочет сохранить Кьеллини и Бонуччи

01 Июня 2021, 15:33,

Старый-новый рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в четверг проведёт встречу с руководителями клуба. Ожидается, что стороны обсудят кадровую ситуацию, в частности будущее звёздного Криштиану Роналду.

В то же время La Gazzetta dello Sport информирует на своих страницах о том, что Аллегри хочет сохранить в команде защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В ближайшее время Кьеллини будет предложен новый годичный контракт. Что касается Бонуччи, то он уже поговорил с Аллегри.  Они преодолели былые проблемы в своих отношениях и готовы работать.

Напомним, «Ювентус» завершил чемпионат Италии на 4 месте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола