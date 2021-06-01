​Аллегри хочет сохранить Кьеллини и Бонуччи

Старый-новый рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в четверг проведёт встречу с руководителями клуба. Ожидается, что стороны обсудят кадровую ситуацию, в частности будущее звёздного Криштиану Роналду.

В то же время La Gazzetta dello Sport информирует на своих страницах о том, что Аллегри хочет сохранить в команде защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В ближайшее время Кьеллини будет предложен новый годичный контракт. Что касается Бонуччи, то он уже поговорил с Аллегри. Они преодолели былые проблемы в своих отношениях и готовы работать.

Напомним, «Ювентус» завершил чемпионат Италии на 4 месте.