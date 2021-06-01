​Моуринью просит руководство «Ромы» подписать Доннарумму

Ровно через месяц Джанлуиджи Доннарумма обретёт статус свободного агента, если к тому моменту не подпишет контракт с новым клубом. Ранее руководители «Милана» подтверждали уход своего воспитанника.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью просит боссов подписать Доннарумму. Платить за трансфер голкипера не придётся, но потенциальных претендентов на игрока отпугивают высокие запросы агента Мино Райолы по комиссионным. Поговаривают, что именно эти запросы помешали «Милану» продлить контракт с Джанлуиджи.

«Рома» в будущем сезоне будет представлять Италию в Лиге конференций.