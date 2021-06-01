Известна зарплата Мхитаряна по новому контракту с «Ромой»

Итальянской прессе стали известны детали нового контракта, который обсуждают армянский полузащитник Генрих Мхитарян и «Рома».

По сообщениям журналиста Николо Скиры в «Твиттере», 32-летний футболист согласовал с римским клубом договор до лета 2023 года. Заработная плата игрока составит 4,5 миллиона евро в год. Также в договоре будут прописаны различные бонусные выплаты.

Ранее СМИ сообщали, что Генрих может покинуть «Рому» из-за прихода в команду португальского тренера Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Мхитарян сыграл 34 поединка, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.