«ПСЖ» предложил контракт Хакими

Защитник Ашраф Хакими, правами на которого владеет миланский «Интер», близок к переезду во французский чемпионат. Об этом информирует журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, подписать 22-летнего марокканца рассчитывает «ПСЖ». Парижский гранд намерен заключить с Ашрафом долгосрочный трудовой договор до 2026 года. Клуб предложил защитнику зарплату в размере восьми миллионов евро в год, а также два миллиона бонусных выплат.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хакими провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал восемь ассистов. Его контракт с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.