Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«ПСЖ» предложил контракт Хакими

01 Июня 2021, 10:37,

Защитник Ашраф Хакими, правами на которого владеет миланский «Интер», близок к переезду во французский чемпионат. Об этом информирует журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, подписать 22-летнего марокканца рассчитывает «ПСЖ». Парижский гранд намерен заключить с Ашрафом долгосрочный трудовой договор до 2026 года. Клуб предложил защитнику зарплату в размере восьми миллионов евро в год, а также два миллиона бонусных выплат.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хакими провел 37 матчей, забил семь мячей и отдал восемь ассистов. Его контракт с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
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