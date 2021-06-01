Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Раньери: «В будущем Гвардиола возглавит итальянский клуб»

01 Июня 2021, 09:59,

Известный тренер Клаудио Раньери, выигрывавший с «Лестером» чемпионат Англии, поделился мнением о перспективах итальянских клубов в еврокубках.

«Мне уже видны предпосылки для роста, хоть в прошлом сезоне наши команды неудачно выступили в Европе. В Серии А работают Моуринью, Аллегри, скорее всего, какой-то клуб возглавит Сарри. Эти тренеры повышают привлекательность турнира. Я уверен, что в будущем Гвардиола тоже возглавит клуб Серии А», - передает слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Гвардиола занимает пост наставника «Манчестер Сити». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Клаудио Раньери
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