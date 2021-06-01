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Гомес может заменить Чалханоглу в «Милане»

01 Июня 2021, 09:18,

Боссы «Милана» проявляют заинтересованность в услугах аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса, ныне выступающего за «Севилью» Об этом рапортует Mundo Deportivo.

33-летний футболист рассматривается в качестве замены Хакану Чалханоглу, который близок к уходу из итальянского коллектива этим летом.

Напомним, что до трансфера в андалусийский клуб Гомес защищал цвета «Аталанты». Игрок покинул бергамасков из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Алехандро принял участие в 18 встречах чемпионата Испании, забил три гола и сделал результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Алехандро Гомес, Хакан Чалханоглу
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Комментарии (2)
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0
Носков Роман
01 Июня 2021, 10:49

Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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Super fanat
01 Июня 2021, 09:34

Проявит ли он себя так де хорошо, посмотрим. В Аталанте задатки были. И всё же, Чалханоглу у меня на другом уровне понимания футбола, да и поперспективнее будет!

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