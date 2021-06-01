Гомес может заменить Чалханоглу в «Милане»

Боссы «Милана» проявляют заинтересованность в услугах аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса, ныне выступающего за «Севилью» Об этом рапортует Mundo Deportivo.

33-летний футболист рассматривается в качестве замены Хакану Чалханоглу, который близок к уходу из итальянского коллектива этим летом.

Напомним, что до трансфера в андалусийский клуб Гомес защищал цвета «Аталанты». Игрок покинул бергамасков из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Алехандро принял участие в 18 встречах чемпионата Испании, забил три гола и сделал результативную передачу.