«Интер» расстанется с Видалем и Санчесом

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01 Июня 2021, 00:33,
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Миланский «Интер» ищет клубы, которые купят Алексиса Санчеса и Артуро Видаля.
После завершения сезона 2020/21 «Интер» покинул главный тренер команды Антонио Конте, так как не согласен с грядущим курсом клуба из-за экономии финансов. Миланцы собираются продать двух высокооплачиваемых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость - Санчес и Видаль зарабатывают больше шести миллионов евро в год. Эта информация стала доступна для журналиста Николо Скиры.
В сезоне 2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии, а Видаль и Санчес провели на двоих 50 матчей.
Кроме Видаля и Санчеса из «Интера» может уйти форвард Ромелу Лукаку.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Интер Милан, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Артуро Видаль
И для чего брали СериАл?! Если уходят многие... ИМХО, реальный минус для Италии!