«Интер» расстанется с Видалем и Санчесом

Миланский «Интер» ищет клубы, которые купят Алексиса Санчеса и Артуро Видаля.

После завершения сезона 2020/21 «Интер» покинул главный тренер команды Антонио Конте, так как не согласен с грядущим курсом клуба из-за экономии финансов. Миланцы собираются продать двух высокооплачиваемых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость - Санчес и Видаль зарабатывают больше шести миллионов евро в год. Эта информация стала доступна для журналиста Николо Скиры.

В сезоне 2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии, а Видаль и Санчес провели на двоих 50 матчей.

Кроме Видаля и Санчеса из «Интера» может уйти форвард Ромелу Лукаку.