«Фиорентина» может подписать Хюсая

|
31 Мая 2021, 23:10,
|
|
Защитник сборной Албании и «Наполи» Эльсейд Хюсай может пополнить состав «Фиорентины» на правах свободного агента в ближайшее время.
Журналисты Calciomercato считают, что 27-летний албанец, действующий на правом краю обороны, готов перебраться во Флоренцию, чтобы воссоединиться с бывшим тренером Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что Хюсай оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне Серии А он провёл на поле 24 игры, став автором двух результативных передач. Добавим, что «Фиорентина» заняла лишь 13-е место в чемпионате Италии по итогам кампании 2020/21.
|
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Эльсейд Хюсай