Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» может подписать Хюсая

31 Мая 2021, 23:10,

Защитник сборной Албании и «Наполи» Эльсейд Хюсай может пополнить состав «Фиорентины» на правах свободного агента в ближайшее время.

Журналисты Calciomercato считают, что 27-летний албанец, действующий на правом краю обороны, готов перебраться во Флоренцию, чтобы воссоединиться с бывшим тренером Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что Хюсай оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне Серии А он провёл на поле 24 игры, став автором двух результативных передач. Добавим, что «Фиорентина» заняла лишь 13-е место в чемпионате Италии по итогам кампании 2020/21.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Эльсейд Хюсай
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