«Фиорентина» может подписать Хюсая

Защитник сборной Албании и «Наполи» Эльсейд Хюсай может пополнить состав «Фиорентины» на правах свободного агента в ближайшее время.

Журналисты Calciomercato считают, что 27-летний албанец, действующий на правом краю обороны, готов перебраться во Флоренцию, чтобы воссоединиться с бывшим тренером Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что Хюсай оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне Серии А он провёл на поле 24 игры, став автором двух результативных передач. Добавим, что «Фиорентина» заняла лишь 13-е место в чемпионате Италии по итогам кампании 2020/21.