Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

31 Мая 2021, 19:39,

Серия А в последний день весны решила подвести игроки завершившегося сезона на индивидуальном уровне. Ранее лига назвала лучших игроков отдельных амплуа, а также лучшего молодого игрока. Теперь же Серия А объявила имя футболиста, который признан лучшим в сезоне в целом. Речь идёт о форварде «Интера» Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку в прошедшем чемпионате Италии провёл 36 игр, в которых отметился 26 голами и 10 результативными передачами на партнёров. «Интер», как известно, стал чемпионом Италии впервые с сезона 2010/2011. Несмотря на завоевание титула, тренерский мостик «нерадзурри» покинул Антонио Конте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Мая 2021, 20:09

В списке был один... Без вариантов... Хе-хе-хе...

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