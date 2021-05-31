​Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

Серия А в последний день весны решила подвести игроки завершившегося сезона на индивидуальном уровне. Ранее лига назвала лучших игроков отдельных амплуа, а также лучшего молодого игрока. Теперь же Серия А объявила имя футболиста, который признан лучшим в сезоне в целом. Речь идёт о форварде «Интера» Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку в прошедшем чемпионате Италии провёл 36 игр, в которых отметился 26 голами и 10 результативными передачами на партнёров. «Интер», как известно, стал чемпионом Италии впервые с сезона 2010/2011. Несмотря на завоевание титула, тренерский мостик «нерадзурри» покинул Антонио Конте.