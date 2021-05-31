Индзаги уговаривает Лукаку остаться в «Интере»

Новоиспеченный наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги вышел на связь с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Ранее нападающий заявил о желании покинуть «нерадзурри» из-за отставки Антонио Конте.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, тренер позвонил игроку и заявил о том, что заинтересован в его услугах. Индзаги не хотел бы продавать Лукаку, несмотря на интерес к нему со стороны английских клубов.

Контракт Ромелу с миланским грандом до лета 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А форвард сыграл 36 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.