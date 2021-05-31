Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Индзаги уговаривает Лукаку остаться в «Интере»

31 Мая 2021, 12:55,

Новоиспеченный наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги вышел на связь с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку. Ранее нападающий заявил о желании покинуть «нерадзурри» из-за отставки Антонио Конте.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, тренер позвонил игроку и заявил о том, что заинтересован в его услугах. Индзаги не хотел бы продавать Лукаку, несмотря на интерес к нему со стороны английских клубов.

Контракт Ромелу с миланским грандом до лета 2024 года. Его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А форвард сыграл 36 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку, Симоне Индзаги
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола